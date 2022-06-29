اسكتلندا تخطط لإجراء استفتاء على الاستقلال في أكتوبر 2023

المصدر: د ب أ

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قالت الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستيرغن إنها ستواصل العمل على إجراء استفتاء على الاستقلال العام المقبل، وستسرع من وتيرة عملية فحص التشريع اللازم في المحكمة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الثلاثاء.

وذكرت ستيرغن في خطاب أمام البرلمان الاسكتلندي أمس أن السؤال المكتوب على ورقة الاقتراع سيكون نفس السؤال المكتوب على ورقة اقتراع 2014، وأن التصويت سيتم في 19 أكتوبر 2023.

وأوضحت أن مشروع قانون الاستفتاء سيتم إحالته أولا إلى المحكمة العليا للمملكة المتحدة للتأكد من قانونيته قبل أن يصوت عليه نواب البرلمان.

وأشارت في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أن "أغلبية حاسمة" من بين أعضاء البرلمان الاسكتلندي تدعم الاستقلال، ومن ثم فإن "البرلمان الاسكتلندي لديه تفويض ديمقراطي لا يقبل الجدال".

ورأت أنه إذا كان لدى حكومة المملكة المتحدة "أي قدر من احترام الديمقراطية"، فإنها ستسمح بإجراء استفتاء ملزم قانونا، كما حدث في الاستفتاء السابق في العام 2014.

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