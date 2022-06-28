لافروف: إمدادات الأسلحة الغربية تطيل أمد الصراع

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء أنه كلما أرسلت الدول الغربية مزيداً من الأسلحة إلى أوكرانيا طال أمد الصراع.

وألقت روسيا باللوم مرارا على الغرب في إطالة أمد الصراع الذي وصفته موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة" واستهدفت ضربات صاروخية مستودعات لتخزين أسلحة أرسلتها الولايات المتحدة وأوروبا إلى كييف.

ونفى لافروف في مؤتمر صحفي خلال زيارة لتركمنستان، أن تكون روسيا استهدفت مركزا للتسوق أمس الاثنين في مدينة كريمنشوك الأوكرانية حيث قتل 18 شخصا على الأقل بعد ضربة روسية.

وقال لافروف للصحفيين، مكررا ما ورد في بيان أصدرته وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن المركز التجاري كان خاليا وقت اندلاع حريق نتيجة قصف روسيا لمستودع به أسلحة غربية بجوار مركز التسوق.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز