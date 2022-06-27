استمرار تراجع التأييد لرئيس وزراء اليابان مع اقتراب موعد الانتخابات

المصدر: رويترز

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أفادت قناة (إن.إتش.كيه) التلفزيونية اليوم الإثنين أن درجة التأييد لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا استمرت في التراجع قبل انتخابات مجلس الشيوخ المقررة الشهر المقبل، لكن التأييد لحزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم كان متقدمًا على منافسيه.

وجاء التأييد لحكومة كيشيدا بنسبة 50 بالمئة في استطلاع لآراء الناخبين أجرته قناة (إن.إتش.كيه) في الفترة من 24 وحتى 26 يونيو بانخفاض عن 59 بالمئة قبل أسبوعين و55 بالمئة الأسبوع الماضي.

ولم يذكر التقرير أي أسباب عن هذا التراجع، لكن تأييد كيشيدا تراجع في استطلاعات رأي أجرتها وسائل إعلامية أخرى في الأسابيع الأخيرة مع تضرر عامة الشعب بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

ومع ذلك، فقد وصل التأييد للحزب الديمقراطي الليبرالي إلى 35.6 بالمئة، متقدمًا بفارق كبير عن الحزب الدستوري الديمقراطي، أكبر حزب معارض في اليابان، الذي حصل على ستة بالمئة، وهو ما يبشر بالخير لكيشيدا، الذي يسعى إلى تحقيق نصر واضح في الانتخابات التي ستُجرى في العاشر من يوليو لإحكام قبضته على السلطة.

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