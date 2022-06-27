الناتو يزيد عدد قوات التدخل السريع إلى 300 ألف جندي

المصدر: د ب أ

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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج في بروكسل اليوم الاثنين اعتزام الحلف زيادة عدد قوات التدخل السريع من 40 ألف إلى 300 ألف جندي.

جاء ذلك قبل انعقاد قمة زعماء دول الحلف (30 دولة) في العاصمة الإسبانية مدريد.

يذكر أن إعادة الهيكلة المزمعة لقوات الانتشار السريع التابعة للناتو هي جزء من نموذج جديد للقوات المسلحة في كل أراضي الحلف ويتضمن هذا النموذج توفير المزيد من القوات الموضوعة في حالة تأهب قصوى.

وينص النموذج أيضا على تخصيص قوات لمناطق معينة وهو ما يمكن أن يعني إمكانية تخصيص جنود ألمان على سبيل المثال لدعم القوات الليتوانية في حال وقوع هجوم روسي على ليتوانيا.

وستوضع القوات في أوقات السلم تحت قيادة وطنية لكنها يمكن أن تخضع لقيادة القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا، وسينص النموذج على أوقات ثابتة للقوات للاستعداد العملياتي.

ويجري النقاش حول إمكانية تجهيز وحدات معينة لتكون جاهزة للنقل في مدة لا تتجاوز 10 أيام ووحدات أخرى في غضون 30 أو 50 يوما.

وسيتم تحديد التفاصيل الخاصة بحالة الخطر في خطط الدفاع الإقليمي الجديدة والمنتظر أن يتم الانتهاء من إعدادها في العام المقبل.

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