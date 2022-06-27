روسيا تتعهد بالرد على العقوبات اليابانية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعهدت روسيا اليوم الاثنين بالرد العقوبات التي فرضتها اليابان عليها بسبب حربها في أوكرانيا.

وانضمت اليابان إلى الغرب في فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا خلال الأشهر الأربعة التي تلت الحرب الأوكرانية.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن تحركات طوكيو الأخيرة في وقت سابق اليوم الاثنين، بما في ذلك فرض حظر على واردات الذهب الروسي، وتجميد أصول، وحظر تصدير من مجموعة من الشركات الروسية.

وانتقد سفير روسيا لدى اليابان هذه الخطوة وألقى باللوم على طوكيو في تقويض العلاقات بين البلدين.

وقال السفير ميخائيل جالوزين في بيان نُشر على صفحة السفارة الروسية على فيسبوك إن العقوبات "قصيرة النظر وتضر اليابان نفسها، وخاصة مجتمع الأعمال".

وأضاف "بالطبع سنأخذ مثل هذا التصعيد في السياسة العدائية تجاه روسيا في الاعتبار في نهجنا المستقبلي تجاه اليابان ولن يمر دون رد".

وردت روسيا على عقوبات الغرب بسلسلة من الإجراءات بما في ذلك حظر دخول الصحفيين والسياسيين ورجال الأعمال من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز