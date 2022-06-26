دولة إفريقية تسمح لمواطنيها بحمل السلاح للدفاع عن أنفسهم

المصدر: د ب أ

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سمحت دولة إفريقية لمواطنيها بحمل السلاح للدفاع عن أنفسهم.

وقررت ولاية زامفارا شمالي نيجيريا للمواطنين بحمل الأسلحة لحماية أنفسهم من قطاع الطرق المسلحين، بعد أن فشلت السلطات في الحد من ارتفاع عمليات الخطف والقتل، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.

وطلبت الحكومة من الشرطة إصدار تراخيص للأسلحة النارية لجميع المؤهلين والراغبين في الحصول على أسلحة للدفاع عن أنفسهم، حسبما قال هودو يحيى، المتحدث باسم بيلو متولي حاكم ولاية زامفارا، عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال إن الهدف من ذلك هو التعامل مع الهجمات المتصاعدة الأخيرة والخطف والجبايات الإجرامية التي يتم فرضها على مجتمعاتنا البريئة.

واستهدف مسلحون وقُطاع طرق العديد من الولايات في المنطقة الشمالية من نيجيريا، بما في ذلك زامفارا، حيث نفذوا عدداً متزايداً من عمليات الخطف للحصول على فدية، فضلاً عن أعمال قتل.

وأجبر العنف الآلاف على الفرار من منازلهم. وتتزايد الجريمة في الوقت نفسه الذي تقاتل فيه السلطات المتمردين وتواجه اضطرابات انفصالية في أجزاء مختلفة من البلاد.

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