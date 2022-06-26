طرد مريب يثير المخاوف في مقر اجتماع قمة مجموعة السبع

المصدر: د ب أ

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أثار طرد مشبوه تم اكتشافه قبل وقت قصير من انعقاد قمة مجموعة السبع في جارمش بارتنكيرشن جنوب شرقي ألمانيا، المخاوف وذلك قبل فحصه والتوصل إلى أنه بلا ضرر.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية، مساء أمس، إن القوات الخاصة فحصت الجسم المريب الذي تبين أنه غير متفجر، مضيفاً: «لا نعرف بعد من أين جاء هذا الطرد».

وقبل ذلك بوقت قصير، كان المستشار أولاف شولتس هو أول مشارك يصل إلى مقر القمة في قصر شلوس إلماو بالقرب من مدينة جارمش-بارتنكيرشن بجبال الألب جنوب شرقي ألمانيا.

وتبدأ قمة مجموعة السبع اليوم، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.

كانت مجموعة السبع التقت بالفعل في هذا الفندق الفاخر بجبال الألب عام 2015.

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