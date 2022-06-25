الصين تقدم 7.5 مليون دولار مساعدات إنسانية لأفغانستان

المصدر: رويترز

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قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم السبت إن الصين ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 50 مليون يوان (7.5 مليون دولار) لأفغانستان بعد تعرضها لزلزال أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص هذا الأسبوع.

وذكرت الوزارة في بيان على موقعها على الإنترنت أن المساعدات ستشمل الخيام والمناشف والأسرة ومواد أخرى.

وهز الزلزال الذي بلغت قوته 6.1 درجة أفغانستان في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء بالقرب من الحدود الباكستانية، على بعد نحو 160 كيلومترا جنوب شرقي كابول.

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