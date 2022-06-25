النرويج: التحقيق بحادث إرهابي "محتمل" في أوسلو

المصدر: د ب أ

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قالت الشرطة النرويجية صباح اليوم السبت إنها تحقق فيما إذا كان اطلاق النار في ملهى ليلي بالعاصمة أوسلو مرتبطا بالإرهاب ،بحسب هيئة الإذاعة النرويجية "إن أر كيه".

وأضافت الشرطة أن ما لا يقل عن شخصين قتلا وأصيب 21 آخرون في الحادث

ونقلت "إن أر كيه " عن رئيس إدارة العمليات توري بارستاد قوله إنه تم القبض على شخص واحد قرب مسرح الجريمة بعد وقت قصير من وقوع الحادث

ووفقا للمعلومات ، يبدو أن الجاني تصرف بمفرده .

ويقع الملهى الليلي للمثليات و المثليين ومزدوجي الجنس والمتحولين جنسيًا في شارع شعبي وسط أوسلو. وذكرت صحيفة" افتينبوستن "،نقلا عن الشرطة ، أن مدنيين ساعدوا في القبض على المشتبه به.

وكان من المفترض إقامة مهرجان الفخر السنوي للمثليين في اوسلو اليوم السبت ولكن تم إلغاؤه.

وأشارت "ان ار كيه" إلى إنه كان هناك ما لا يقل عن ثلاثة مسارح جريمة. ولم تتضح أي معلومات عن الدافع وراء إطلاق النار، إلا أنه لم يتم تصنيف الحادث على أنه حادث إرهابي.

ولم تقدم الشرطة أي معلومات عن عمر أو هوية المشتبه به الذي تم اعتقاله.

ولم يدل المشتبه به بأي تصريحات. وقامت الشرطة بتفتيش شقته وصادرت سلاحين استخدمهما في الهجوم، حسبما نقلت الشبكة عن بارستاد.

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