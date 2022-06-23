منح أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

المصدر: د ب أ

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قرر قادة الاتحاد الأوروبي منح أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح لعضوية التكتل، بشكل رسمي، بحسب ما أعلنه رئيس الاتحاد شارل ميشيل اليوم الخميس.

وغرد ميشيل عبر موقع تويتر: "لحظة تاريخية. يدشن اليوم خطوة مهمة على طريقكما نحو الاتحاد الأوروبي".

كانت أوكرانيا، وجارتها القريبة مولودوفا، أطلقتا حملة استمرت لأشهر للبدء في عملية الانضمام الطويلة للتكتل المؤلف من 27 دولة عضو.

وقد تستغرق عملية الانضمام للاتحاد، سنوات أو حتى عقود، إذ إنها تكون مشحونة سياسيا ومعقدة قانونيا.

ويعد منح صفة مرشح للعضوية، الخطوة الأولى للكثير على طريق الانضمام للتكتل، ويمنح هذا الترشيح الحق في الحصول على دعم مالي لإجراء إصلاحات اجتماعية وقانونية واقتصادية بهدف جعل الدولة التي تتطلع للعضوية أقرب لمعايير الاتحاد الأوروبي.

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