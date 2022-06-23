مقتل 6 أشخاص في تحطم هليكوبتر بولاية وست فرجينيا الأمريكية

المصدر: رويترز

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ذكرت وسائل إعلام محلية أن طائرة هليكوبتر تستخدم في الرحلات السياحية تحطمت على طريق سريع في ولاية وست فرجينيا الأمريكية أمس الأربعاء، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص كانوا على متنها.

وأفادت قناة دبليو.إس.إيه.زد نقلا عن راي براينت، رئيس العمليات في هيئة إدارة الطوارئ في لوجان، أن الطائرة تحطمت على الطريق 17 وكانت مشتعلة عند وصول فرق الإنقاذ.

وأضاف براينت أنه من المتوقع أن يظل الطريق السريع مغلقا لمدة 24 ساعة لحين انتهاء التحقيقات.

ونقلت القناة عنه قوله إن الهليكوبتر تعود لحقبة حرب فيتنام.

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