وحدات أوكرانية قرب سيفيرودونيتسك تتعرض لانتكاسة أخرى

المصدر: د ب أ

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تواجه القوات الأوكرانية إنتكاسة أخرى في المعركة مع القوات الروسية حول المركز الإداري لسيفيرودونيتسك ، في شرق أوكرانيا.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقرير لها حول الوضع اليوم الأربعاء إن "العدو يحاول بسط السيطرة الكاملة على سيفيرودونتسك وعرقلة وحدات من قوات الدفاع في منطقتي /بوريفسك/ و/فورونوف/ من مواصلة القتال".

وأضاف التقرير أن القوات الروسية تركز هجماتها في إقليمي "دونتسك" و"لوهانسك" وكلاهما يقع في منطقة "دونباس" في المنطقة بين سيفيرودونتسك وباخموت.

وذكرت هيئة الأركان العامة أن المواقع الأوكرانية، الواقعة شمال سلوفيانسك تتعرض لقصف بالمدفعية، استعدادا للهجوم.

ولم يذكر التقرير تقدم القوات الأوكرانية في جنوب البلاد.

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