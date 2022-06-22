اشتعال طائرة أثناء هبوط «طارئ» في مطار ميامي

المصدر: د ب أ

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شهد مطار ميامي الدولي هبوطا طارئا لطائرة ركاب تابعة لشركة جديدة للطيران منخفض التكلفة من جمهورية الدومينيكان مساء الثلاثاء، ما أدى إلى اشتعال النيران بها وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح، دون أن يتسبب ذلك في مقتل أحد من إجمالي 126 شخصا كانوا على متنها.

ووفقا لصحيفة ميامي هيرالد، نجح رجال الإطفاء في إخماد النيران التي اشتعلت في طائرة شركة "ريد آير" في رحلتها رقم 203 بعد أن هبطت مع تعطل معدات الهبوط وانزلقت على المدرج لتتوقف في منطقة عشبية.



وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي الركاب يهربون من الطائرة وقد حمل بعضهم أطفالهم والبعض الآخر يحاول النجاة بحقائب كانت معهم فى مقصورة الركاب بينما يلتقط آخرون مقاطع فيديو بهواتف محمولة.

وقالت إيريكا بينيتيز، المتحدثة باسم هيئة إطفاء مقاطعة ميامي-داد: "عندما وصلت طواقم الإطفاء التابعة لنا رأت جناح الطائرة يحترق. وسرعان ما بدأت العمل على إخماد النيران باستخدام شاحنات المواد الرغوية المتخصصة ... جميع الركاب كانوا قد غادروا متن الطائرة".

وذكرت بينيتيز إنه تم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفيات محلية، فيما سعت فرق الإطفاء إلى "تخفيف" تسرب للوقود على المدرج.

وقال المتحدث باسم المطار جريجوري تشين إن الطائرة "كشطت" سطح المدرج الجنوبي ولم تصطدم بأي شيء آخر.

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