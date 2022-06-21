ميليشيا إرهابية تقتل 132 شخصاً في مالي مطلع الأسبوع الجاري

المصدر: د ب أ

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أصدرت الحكومة المالية مساء أمس الاثنين بيانا أكدت فيه مقتل 132 شخصا على أيدي ميليشيا إرهابية خلال مطلع الأسبوع الجاري.

ووفقا للبيان، وقعت الهجمات بين يومي 18 و19 يونيو الجاري في قرى ديالاساجو وديانويلي وديجيساجو بوسط البلاد والمناطق المحيطة بمنطقة بانكاس سيركل.

وقال البيان إن "الحصيلة الإجمالية تظهر أن مقاتلي كتيبة ماسينا امادو كوفا قتلوا 132 مدنيا بدم بارد".

ووفقا لمجلس الأمن الدولي، فإن أمادو كوفا هو مؤسس جبهة تحرير ماسينا" التي تعرف الآن باسم كتيبة ماسينا" المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وقد تم إدراج اسم أمادو في قائمة العقوبات التي فرضها المجلس في فبراير 2020، وقال إنه كان مسؤولا عن "عشرات الهجمات والكمائن ضد القوات المسلحة المالية".

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