أوكرانيا: حصاد الحبوب قد ينخفض بشكل كبير هذا العام
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قال نائب وزير الزراعة الأوكراني ماركيان دميتراسيفيتش إن بلاده قد تجني 60 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية هذا العام، مقارنة ب 106 ملايين في العام الماضي بسبب الحرب .
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد عن دميتراسيفيتش قوله فى مقابلة تلفزيونية إن أوكرانيا صدرت 4 ملايين طن فقط من الحبوب والبذور الزيتية منذ أن بدأت الحرب في أواخر فبراير وأغلقت الموانئ الأوكرانية.
وذكر أن ذلك يقارن بالشحنات الشهرية المعتادة من 5 ملايين طن إلى 6 ملايين طن عبر الموانئ. وترى الحكومة فرصة لتسريع الصادرات بالشاحنات إذا خفف الاتحاد الأوروبي من عمليات إصدار الوثائق الخاصة بها.