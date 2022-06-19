وفاة وزير خارجية الدنمارك في حقبة الحرب الباردة

المصدر: د ب أ

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توفي وزير الخارجية الدنماركي الأسبق أوفي إليمان-جنسن عن 80 عاما بعد صراع طويل مع المرض، حسبما أعلن حزبه الليبرالي "فينستر" اليوم الأحد.

تولى إليمان-جنسن منصب وزير الخارجية في الفترة من عام 1982 حتى 1993، خلال المرحلة الأخيرة من الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي. كما ظل زعيما لحزبه من عام 1984 إلى 1998.

دافع إليمان-جنين عن دور قوي للدنمارك في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وشرع في تأسيس مجلس دول بحر البلطيق في عام 1992 مع وزير الخارجية الألماني في ذلك الوقت هانز-ديتريش جينشر.

تم نقل إليمان-جنسن ، الذي كان يعاني من مرض السرطان، إلى المستشفى في كوبنهاجن قبل أيام قليلة. واعتذر اثنان من أبنائه، زعيم حزب فينستر جاكوب، إليمان-جنسن والنائبة البرلمانية كارين إليمان، عن ارتباطاتهما السياسية يوم الخميس بعد أن ساءت حالته.

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