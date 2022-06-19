صواريخ روسية تدمر مستودع وقود شرق أوكرانيا

المصدر: رويترز

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قال رئيس الإدارة الإقليمية في رسالة عبر الإنترنت إن مستودعا لتخزين الوقود في بلدة نوفوموسكوفسك بشرق أوكرانيا انفجر اليوم الأحد مما أسفر عن مقتل شخص وجرح اثنين، وذلك بعد أن أصيب في وقت سابق بثلاثة صواريخ روسية.

وقال فالنتين ريزنيشنكو الليلة الماضية إن 11 شخصا أصيبوا في الضربة نفسها.

وذكر ريزنيشنكو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد أن رجال الإطفاء ما زالوا يحاولون إخماد الحريق الناجم عن الضربة الصاروخية بعد نحو 14 ساعة من وقوعها.

وتقع نوفوموسكوفسك إلى الشمال الشرقي من العاصمة الإقليمية دنيبرو.

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