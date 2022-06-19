الصين تعلن عن حكومة الزعيم الجديد لهونغ كونغ

المصدر: رويترز

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كشفت الصين اليوم الأحد عن قائمة المسؤولين بحكومة هونغ كونغ في الإدارة الجديدة للزعيم المقبل جون لي، المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية في الأول من يوليو عندما تحتفل المدينة بمرور 25 عاما على تسلمها من بريطانيا.

أظهرت قوائم أصدرتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) وحكومة هونغ كونغ احتفاظ وزير المالية بول تشان بمنصبه في حين حل بول لام محل تريزا تشينج في منصب وزير العدل وسيصبح أريك تشان السكرتير الأول الجديد أو المسؤول الثاني.

وذكرت بعض وسائل الإعلام في هونغ كونغ أن من المتوقع أن يحضر الرئيس الصيني شي جين بينغ مراسم أداء جون لي اليمين، ولكن لم يتم التأكد من حضور أي من كبار قادة البر الرئيسي.

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