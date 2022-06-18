سيول تقطع السبل بملايين الأشخاص في بنجلادش والهند

المصدر: رويترز

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أعلنت السلطات اليوم السبت أن أمطارا موسمية أدت لسيول واسعة النطاق في شمال شرق بنجلادش والهند مما أدى لتقطع السبل بحوالي ستة ملايين شخص، محذرة من أن الوضع قد يزداد سوءا.

وقال مسؤولون بالشرطة في بنجلادش إن صواعق برق أودت بحياة ما لا يقل عن 15 شخصا في ثماني مقاطعات منذ أمس الجمعة بينما لقي أربعة حتفهم جراء انهيارات أرضية.

وتفاقمت مشكلة السيول في بنجلادش، التي وصفها خبير حكومي بأنها قد تكون الأسوأ منذ عام 2004، بسبب جريان مياه الأمطار الغزيرة من الجبال الهندية. واستمر انهمار المطر اليوم السبت مع توقع المزيد خلال اليومين المقبلين.

وقال محمد مُشرَّف حسين، رئيس إدارة منطقة سيلهيت في بنجلادش، إن "معظم شمال شرق البلاد مغمور بالمياه والوضع يزداد سوءا مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة".

وأضاف في تصريحات لرويترز أن منطقة سونامجانج الأشد تضررا أصبحت شبه منفصلة عن باقي البلاد، وأن السلطات تركز على إنقاذ العالقين وتوزيع مواد الإغاثة بمساعدة الجيش.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون طرقا وخطوط سكك حديدية غارقة في بنجلادش، والناس يخوضون في مياه يصل ارتفاعها إلى صدورهم حاملين أمتعتهم وماشيتهم.

وقال عارف الزمان بويان رئيس مركز الإنذار والتنبؤ بالفيضانات الحكومي، إن منسوب مياه العديد من أنهار بنجلادش ارتفع إلى مستويات خطيرة.

وفي ولاية آسام المجاورة بشمال شرق الهند، قال مسؤولون إنه تم استدعاء القوات المسلحة للمشاركة في جهود الإنقاذ بعد أن أودت انهيارات أرضية بحياة ما لا يقل عن تسعة أشخاص وأدت لنزوح نحو مليونين عن منازلهم في الأيام العشرة الماضية.

واستمر هطول المطر الغزير على 25 مقاطعة من أصل 33 مقاطعة بالولاية لليوم السادس على التوالي.

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