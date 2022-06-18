روسيا: 77 من عمال مناجم دونيتسك محاصرين تحت الأرض بسبب القصف الأوكراني

المصدر: رويترز

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قالت وكالة الإعلام الروسية الرسمية اليوم السبت أن 77 من العاملين في منجم للفحم بمنطقة دونيتسك الانفصالية بشرق أوكرانيا حوصروا بعد انقطاع الكهرباء عن المنجم إثر قصف القوات الأوكرانية المنطقة.

وأضافت الوكالة نقلا عن قوات الدفاع بالمنطقة الانفصالية التي تدعمها روسيا "نتيجة القصف من قبل (القوات الأوكرانية) انقطعت الكهرباء عن منجم زاسيادكو في دونيتسك ولا يزال 77 من عمال المناجم محاصرين تحت الأرض".



وتنفي أوكرانيا عادة شن أي هجمات على المنطقتين اللتين تشكلان دونباس وهما جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك حيث سيطر الانفصاليون على مساحات شاسعة من الأراضي في عام 2014.

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