انفتاح سياسي على موسكو.. شولتس: ضروري للغاية التحدث مع بوتين

المصدر: د ب أ

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دافع المستشار الألماني أولاف شولتس عن إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلنا إجراء المزيد مستقبلا.

وقال شولتس في مقابلة تلفزيونية أجرتها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) باللغة الإنجليزية: "من الضروري للغاية التحدث مع بوتين... سأواصل القيام بذلك وكذلك الرئيس الفرنسي"، مؤكدا ضرورة أن تتحدث بعض الدول وبعض القادة مع بوتين.

وذكر شولتس أن من الضروري أيضا أن تتسم هذه المحادثات مع الرئيس الروسي بالوضوح، وقال للمراسلة: "على سبيل المثال، أنا اقول (عندما اتحدث مع بوتين) نفس الأشياء التي أقولها لك."

وأوضح أن من المهم فهم أن روسيا لن تملي شروط التوصل لسلام مع أوكرانيا.

وأكد شولتس إنه قد يقول لبوتين إنه سيكون مخطئا إذا ما اعتقد أنه يمكنه سرقة الأرض، ثم يراوده الأمل في أن تتغير الأزمان وأن تعود الأمور إلى طبيعتها.

وذكر شولتس أنه يطالب بوتين أيضا بسحب قواته من أوكرانيا والتوصل لاتفاق مع كييف، يكون مقبولا وسليما للشعب الأوكراني.

وبعد بدء الحرب، اتصل المستشار ببوتين عدة مرات، لكنه توقف لعدة أسابيع بعد الكشف عن مذبحة للمدنيين في أوكرانيا.

كما اتصل ماكرون ببوتين عدة مرات. وأمس الأول الخميس الماضي، صرح ماكرون أيضا في مقابلة بأنه مستعد للقاء بوتين في موسكو بشروط معينة، وقال: "اعتقد أن رحلة إلى روسيا اليوم تتطلب شروطا مسبقة، أي إشارات من الرئيس بوتين، لن أسافر إلى هناك ببساطة هكذا".

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