المفوضية الأوروبية تؤيد منح أوكرانيا وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

المصدر: د ب أ

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أوصت المفوضية الأوروبية بمنح أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح رسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وتواجه كل من أوكرانيا ومولدوفا عملية انضمام طويلة وصعبة حتى لو تم منحهما صفة المرشح. وفي حالة أوكرانيا، فإن التركيز الرئيسي سيكون على تعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون وتدابير معالجة الفساد.

وقدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد وقت قصير من بدء الحرب في فبراير الماضي. وبعد ذلك بوقت قصير، قدمت مولدوفا وجورجيا طلباتهما الخاصة.

وأصدرت دول الاتحاد الأوروبي بعد ذاك تعليماتها إلى المفوضية الأوروبية للنظر في الأمر وتقديم توصية بشأن كيفية المضي قدما.

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