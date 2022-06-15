أمريكا: الأمر متروك لأوكرانيا لاتخاذ أي قرارات بشأن التنازل عن أجزاء من الأراضي

المصدر: د ب أ

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الأمر متروك لأوكرانيا لاتخاذ أي قرارات بشأن التنازل عن أجزاء من أراضيها ، مضيفا أن أمريكا وحلفاءها يعملون للتأكد من أن كييف تحصل على المساعدة التي تحتاجها ليكون لها يد قوية في ساحة المعركة.

وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الحرب قد تركد، إذا لم يتم الإسراع من تسليم شحنات الأسلحة المتقدمة من حلفاء أوكرانيا، مؤكدا أن الحرب ستنتهي فقط إذا غادرت القوات الغازية البلاد، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

ومن جهة أخرى، واصلت روسيا هجومها على سيفيرودونتسك، حيث قصفت المدينة والقرى المحيطة، فيما تسعى للسيطرة على المعقل الرئيسي الأخير للحكومة الأوكرانية في منطقة "لوهانسك" شرق البلاد.

وذكر الحاكم الإقليمي أن القوات الروسية تسيطر الآن على 80% من المدينة.



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