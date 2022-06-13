ألمانيا: تسليم أسلحة لأوكرانيا بقيمة 350 مليون يورو منذ بدء الحرب

المصدر: د ب أ

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وافقت الحكومة الألمانية على تسليم أسلحة وعتاد بقيمة 1ر350 مليون يورو إلى كييف في الأشهر الثلاثة الأولى من بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وجاء في رد من وزارة الاقتصاد المالية ردا على طلب إحاطة من النائبة عن حزب اليسار، سيفيم داجدلين، والذي أطلعت عله وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين، أنه منذ اليوم الأول للحرب في 24 شباط/فبراير حتى الأول من يونيو الجاري، أعطت الحكومة الألمانية الضوء الأخضر لتسليم أسلحة حربية بقيمة 8ر219 مليون يورو وعتاد مثل الخوذات والسترات الواقية من الرصاص مقابل 2ر85 مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك، هناك أسلحة ومعدات تابعة للجيش الألماني بقيمة 1ر45 مليون يورو، والتي تمت الموافقة عليها في إجراء مبسط اعتبارا من أول نيسان/أبريل الماضي.

وأشار وكيل وزارة الاقتصاد، أودو فيليب، في الرد إلى أن الأمر يتعلق في أغلبه هنا بعتاد مستعمل من الجيش الألماني وتم تقدير قيمته وفقا للوقت الحالي، وليس وفقا لسعره الأصلي الأعلى جزئيا في حالته الجديدة.

وعقب يومين من الهجوم الروسي على أوكرانيا، قررت الحكومة الألمانية تسليم أسلحة إلى منطقة الحرب - محطمة بذلك أحد المحرمات في السياسة الألمانية لتوريد الأسلحة. ومنذ ذلك الحين، تسلمت أوكرانيا من ألمانيا قذائف صواريخ، وصواريخ مضادة للطائرات، وقنابل يدوية، وأكثر من 20 مليون طلقة ذخيرة. وتعهدت ألمانيا بتوريد أسلحة ثقيلة، مثل قطع مدفعية ودبابات مضادة للطائرات، ولكن لم يتم تسليمها بعد.

وعلى سبيل المقارنة، منذ بداية الحرب حتى الأول من يونيو، وعدت الولايات المتحدة أو سلمت أسلحة ومعدات لأوكرانيا بقيمة 6ر4 مليار دولار، وفقا لبيانات حكومية. ويشمل ذلك العديد من الأسلحة الثقيلة، مثل مدافع هاوتزر وقاذفات صواريخ متعددة.

ودعت داجدلين إلى بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية بدلا من توريد أسلحة، وقالت: "بدلا من تسليح كييف من أجل إطالة أمد الحرب بلا معنى وزيادة وهم السلام المنتصر على روسيا، هناك حاجة إلى مبادرات دبلوماسية ملموسة للتوصل لحل تفاوضي مع ضمانات أمنية لجميع الأطراف".

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