عبارات التشجيع لا تكفي .. حزب الشعب الأوروبي يدعو لمنح أوكرانيا وضعية مرشح للاتحاد

المصدر: د ب أ

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دعا زعيم حزب الشعب الأوروبي مانفريد فيبر الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لمنح أوكرانيا وضعية مرشح للانضمام للاتحاد.

وطلب فيبر من الحكومة الاتحادية اتخاذ موقف واضح في هذا الأمر، وقال لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في تصريحات تم نشرها اليوم الأحد على الإنترنت: "يجب ألا يتردد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في هذا الموضوع"، مؤكدا أن هناك حاجة لرسالة واضحة مفادها أن أوكرانيا ستصير مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي.

وتابع قائلا: "يجب أن تصدر ألمانيا بصفة خاصة رسالة داعمة بشكل واضح على الفور. أوكرانيا تنتمي للاتحاد الأوروبي، تماما مثل جمهورية مولدوفا"، لافتا إلى أن العبارات التشجيعية لا تكفي وحدها.

يذكر أن أوكرانيا قدمت طلبا للانضمام للاتحاد الأوروبي بعد فترة قصيرة من بداية الحرب الروسية ضدها. وتعتزم المفوضة الأوروبية تسليم توصية الأسبوع القادم بشأن إذا ما كانت أوكرانيا ستحصل على وضعية مرشح للانضمام أم لا.

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