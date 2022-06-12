اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال ... دعوة أممية لحماية الصغار من الاستغلال

المصدر: د ب أ

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حث أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على مضاعفة الجهود لحماية الأطفال من الاستغلال، وذلك بمناسية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي يصادف اليوم الأحد.

وكتب جوتيريش على موقع تويتر :"ليس لعمالة الأطفال مكان في عالم اليوم. ولكنها للأسف تبقى واقعا لـ 160 مليون طفل".

ولفت إلى أن مناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال "تذكّر بأن علينا مضاعفة الجهود لإنهاء هذه الممارسة الضارة، وحماية الأطفال من الاستغلال".

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن القضاء على عمالة الأطفال يتطلب سياسات فعالة لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية والتعليم وفرص العمل اللائق للآباء ومقدمي الرعاية لمعالجة الظروف التي تدفع إلى عمالة الأطفال.

وتأتي فعالية هذا العام تحت عنوان "الحماية الاجتماعية الشاملة لإنهاء عمل الأطفال"، وتهدف لزيادة الاستثمار في أنظمة وخطط الحماية الاجتماعية لإنشاء أرضيات حماية اجتماعية متينة وحماية الأطفال من عمالة الأطفال.

وتحتل أفريقيا المرتبة الأولى في ما يتصل بعدد الأطفال الملتحقين بأعمال، حيث يصل عددهم إلى 72 مليون طفل. وتحتل منطقة آسيا والمحيط الهادئ المرتبة الثانية حيث يصل العدد إلى 62 مليون طفل.

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