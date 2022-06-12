بايدن: الحكومة الاتحادية ستمول تعافي نيو مكسيكو من الحرائق

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم أمس السبت أن الحكومة الاتحادية الأمريكية ستمول التصدي الكامل لحرائق الغابات في ولاية نيو مكسيكو وذلك وسط غضب الناجين من الحريق.

وقال بايدن للمسؤولين المنتخبين ورجال الاسعاف في إحاطة بعد الظهر في مدينة سانتا في عاصمة الولاية، حيث يراجع الجهود المبذولة لمكافحة أكبر حريق تشهده الولاية في التاريخ المسجل "تقع على عاتقنا مسؤولية مساعدة الولاية على التعافي".

وأضاف بايدن "أعلن اليوم تغطية الحكومة الاتحادية للتكاليف بشكل كامل" رغم أنه قال في وقت سابق إنه سيحتاج إلى موافقة الكونغرس على بعض التمويل.

ودمر الحريق، الذي أججه الجفاف والرياح، مئات المنازل في الجبال شمال شرق سانتا في منذ إعلان هيئة الغابات الأمريكية خروج حريقين عن السيطرة في أبريل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز