أوكرانيا: 300 ألف طن من الحبوب ربما كانت في مستودعات دمرتها الحرب

المصدر: رويترز

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قال نائب وزير الزراعة الأوكراني تاراس فيسوتسكي اليوم السبت إن ما قد يصل إلى 300 ألف طن من الحبوب ربما كان مخزنا في مستودعات تقول كييف إنها دُمرت جراء القصف الروسي مطلع الأسبوع الماضي.

وأضاف فيسوتسكي في تصريحات بثها التلفزيون الوطني أن السجلات تفيد بأنه عند بداية الحرب يوم 24 فبراير ، كانت المستودعات في واحدة من أكبر محطات السلع الزراعية في أوكرانيا في ميناء ميكولايف على البحر الأسود تحتوي على 250-300 ألف طن من الحبوب، معظمها قمح وذرة.

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