توزيع جوازات سفر روسية في منطقة "زابوريجيا" الأوكرانية

المصدر: د ب أ

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تبدأ روسيا توزيع جوازات سفر روسية في أجزاء من منطقة "زابوريجيا" التي تخضع لسيطرة القوات الروسية، اعتبارا من اليوم السبت.

وقال فلاديمير روجوف، إن الحاصلين على جوازات السفر، سيتم اعتبارهم مواطنين روس بكل ما في الكلمة من معنى.

وأضاف أن أكثر من 70 ألف شخص قدموا طلبات في المنطقة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد سهل عملية الحصول على جواز سفر روسي في مايو الماضي.

ووزعت موسكو الوثائق في بعض المناطق المحتلة الأخرى وقدمت الروبل كعملة.

وتتهم السلطات الأوكرانية القوات المحتلة بإجبار المواطنين على الحصول على الجنسية الروسية وتخشى من ضم المناطق المحتلة.

وفي الوقت نفسه، تشير تقديرات كييف إلى مقتل حوالي 10 آلاف جندي أوكراني منذ بدء الصراع الروسي الأوكراني في أواخر فبراير الماضي، طبقا لما ذكره المستشار الرئاسي اليكسي اريستوفيتش.

ولم تقدم لا روسيا ولا أوكرانيا معلومات تفصيلية حول عدد الجنود القتلى في كل من الجانبين.

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