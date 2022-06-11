دول "بريكس" تتعهد بتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري

المصدر: د ب أ

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قالت وزارة التجارة الصينية، إن وزراء الاقتصاد والتجارة في دول "بريكس" تعهدوا بتعميق التعاون في مجالات تشمل الاقتصاد الرقمي، والاستثمار التجاري والتنمية المستدامة، وسلسلة التوريد وآليات التجارة متعددة الأطراف.

ووافق الاجتماع الثاني عشر لوزراء الاقتصاد والتجارة بدول "بريكس"، على بيان مشترك وعدد من المقترحات وأطر العمل في هذه المجالات ذات الصلة في إطار الاستعدادات لقمة "بريكس" الرابعة عشرة، بحسب ما أوردته اليوم السبت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وترأّس وانغ ون تاو وزير التجارة الصيني الاجتماع، والذي عقد أمس الأول الخميس الماضي عبر دائرة الفيديو، بمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة من دول "بريكس"، وممثلو المنظمات الدولية ذات الصلة.

ويمثل مصطلح "بريكس" اختصارا لكتلة الأسواق الناشئة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

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