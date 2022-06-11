بايدن يحذر: التضخم قد يستمر «لفترة»

المصدر: رويترز

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حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن التضخم في الولايات المتحدة قد يستمر "لفترة" بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة أن ضغوط الأسعار الحساسة سياسيا تسارعت بشكل غير متوقع في الأسابيع الأخيرة.

وقال بايدن خلال فعالية لجمع تبرعات للديمقراطيين في بيفرلي هيلز "سوف نتعايش مع هذا التضخم لفترة من الوقت.

"سينخفض تدريجيا ولكننا سنعيش معه لفترة من الوقت".

وجاءت هذه التصريحات الحذرة خلال فعالية استضافها الملياردير الإعلامي حاييم سابان في الوقت الذي تواجه فيه الإدارة ضغوطا متزايدة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في الثامن من نوفمبر تشرين حيث أصبحت سيطرة الديمقراطيين بزعامة بايدن على الكونجرس على المحك.

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