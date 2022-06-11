اتهامات متبادلة بين الكونغو ورواندا بإطلاق صواريخ عبر الحدود

المصدر: رويترز

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أكد متحدث باسم الجيش في الكونغو أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا تبادلتا الاتهامات بإطلاق صواريخ عبر الحدود، بما في ذلك هجوم أسفر عن مقتل طفلين كونغوليين.

تأتي هذه الاتهامات في إطار التوتر بين البلدين الجارين بوسط أفريقيا والذي تصاعد بسبب هجوم جديد لحركة 23 مارس المتمردة، حيث تتهم الكونغو رواندا بدعمها.

وقال المتحدث باسم الجيش الكونغولي في إقليم شمال كيفو إن القوات كانت تقاتل متمردي حركة 23 مارس في منطقة جبلية بالقرب من الحدود مع رواندا وأوغندا، عندما سقطت خمسة صواريخ أطلقت من رواندا في الأراضي الكونغولية بعيدا عن منطقة القتال.

وقال المتحدث جيوم ندجيكي كايكو "سجلنا مقتل طفلين وإصابة طفل بجروح خطيرة، كما تعرض مبنى مدرسة لأضرار جسيمة".

ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير بشكل مستقل. ولم ترد السلطات في رواندا على الفور على طلب للتعليق.

في الوقت نفسه، اتهمت وزارة الدفاع الرواندية القوات الكونغولية بإطلاق صاروخين من عيار 122 ملليمتر على رواندا من منطقة بوناجانا.

ونفى كايكو الاتهام وقال إن القوات الكونغولية لا تستخدم هذا النوع من الصواريخ في المنطقة.

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