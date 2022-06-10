قتلى في إطلاق نار بمصنع بولاية ماريلاند الأمريكية

المصدر: رويترز

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أفادت شرطة ولاية ماريلاند الأمريكية أن مسلحا فتح النار في مصنع بشمال الولاية الخميس، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

وفتح المشتبه به، الذي لم يتم الكشف عن هويته على الفور، النار في مصنع لشركة كولومبيا ماشين في سميثسبيرج بولاية ماريلاند. ولم ترد أنباء فورية عن الدافع المحتمل.

وأعلنت شرطة ماريلاند مقتل ثلاثة أشخاص. ولم يتضح على الفور ما إذا كان آخرون قد أصيبوا.

وقال لاري هوجان حاكم الولاية للصحفيين إن أحد أفراد الشرطة أصيب برصاصة أطلقها المهاجم.

وصرح متحدث باسم شركة كولومبيا ماشين أن الشركة تتعاون مع السلطات في تحقيقها، لكنه رفض الإفصاح عن عدد العاملين الذي كانوا موجودين في الموقع وقت الحادث.

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