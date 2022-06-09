بوتين يعفي المصدرين من تطبيق قانون تحويل نصف أرباحهم الخارجية إلى الروبل

المصدر: د ب أ

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أعفا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المصدرين من قانون يلزمهم بتحويل نصف أرباحهم الخارجية إلى الروبل، في وقت تتعافى فيه العملة الروسية.

ووفقا لمرسوم رئاسي نُشر "الخميس"، ستحدد لجنة حكومية مقدار ما سيتعين عليهم تحويله من إيراداتهم.

وتأتي هذه الخطوة بعدما تم فرض عقوبات غربية رداً على العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وعندما تراجعت قيمة الروبل، طبقت موسكو مجموعة من التدابير لإحداث استقرار للعملة، بما في ذلك فرض حظر مؤقت على تحويل المواطنين أموالهم للخارج، ومنع البنوك من دفع عملات أجنبية للمواطنين.

كما ألزم قانون آخر الشركات التي تحقق دخلا من الصادرات بالعملات الأجنبية أن تحوله للروبل.

غير أن الروبل ارتفع حينئذ في وقت أدت العقوبات إلى تراجع الواردات أيضا، ومن ثم الطلب على الدولار واليورو.

وبلغ اليورو أكثر قليلا من 62 رويل "الخميس"، في أعلى مستوى له منذ عام 2015.

ويهدف أحدث تحرك لبوتين من إضعاف الروبل بشكل طفيف مجدداً إلى جعل الاقتصاد الروسي أكثر قدرة على المنافسة.

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