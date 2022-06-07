صادرات القمح الروسي تضاعفت إلى 1.26 مليون طن في مايو

المصدر: د ب أ

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نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن إيلينا تورينا المحللة بـ "اتحاد الحبوب الروسي" أن البلاد صدّرت 26ر1 مليون طن من القمح في مايو، وهو ما يعادل نحو ضعف الكمية التي تم تصديرها قبل عام.

ووصل إجمالي صادرات الحبوب لشهر مايو إلى 81ر1 مليون طن.

ومنذ بداية الموسم الحالي (الذي بدأ في يوليو من العام الماضي وينتهي في يونيو الجاري صدّرت روسيا 7ر41 مليون طن من الحبوب، أي أقل بـ 14% عن العام الماضي، منها 35 مليون طن من القمح، بتراجع بـ 9% عن العام الماضي.

وتوقعت تورينا أن تنشط التعاقدات للموسم التالي حاليا، موضحة أن الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت إقبالا من كبار التجار فقط، حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأشارت تورينا إلى أنه من المحتمل أن يتم تصدير مليون طن إضافي من القمح في يونيو الجاري، وفقا لحصة القمح التي تسمح روسيا بتصديرها.

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