الشرطة الإيطالية تعثر على "مغارة علي بابا" للمخدرات

المصدر: رويترز

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قال محققون اليوم الثلاثاء إن الشرطة الإيطالية ضبطت 4.3 طنا من الكوكايين تبلغ قيمتها السوقية 240 مليون يورو (257 مليون دولار) في ضربة قوية لعصابة المخدرات الكولومبية كلان ديل جولفو.

وذكرت الشرطة أن هذه واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات في أوروبا وجاءت في نهاية تحقيق دولي أسفر عن إصدار أوامر اعتقال بحق 38 شخصا في ست دول هي إيطاليا وسلوفينيا وكرواتيا وبلغاريا وهولندا وكولومبيا.

واستمر التحقيق أكثر من عام وشارك فيه القضاء الكولومبي ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية. وصادرت الشرطة أيضا 1.85 مليون يورو نقدا إلى جانب الكوكايين.

وقالت السلطات الكولومبية في شهر نوفمبر الماضي إنها تركز على تفكيك عصابة كلان ديل جولفو التي تمتد شبكتها إلى 28 دولة في أنحاء العالم بعد القبض على زعيمها دايرو أنطونيو أوسوجا، المعروف بلقب أوتونيل، في أكتوبر.

ووصف محققون إيطاليون من مدينة ترييستي بشمال شرق البلاد العملية بأنها "ضربة قوية أخرى لأهم عصابة من عصابات المخدرات الكولومبية".

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