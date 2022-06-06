كازاخستان تصوت لصالح تعديل الدستور

المصدر: رويترز

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قالت لجنة الانتخابات المركزية في كازاخستان اليوم الاثنين إن المصوتين في استفتاء على تعديل الدستور أيدوا التعديلات التي اقترحها الرئيس قاسم جومارت توكاييف.

وروج توكاييف للتعديلات باعتبارها أساسا لعقد اجتماعي جديد في الدولة الغنية بالنفط في آسيا الوسطى، ويقول محللون إن التصويت يمكن اعتباره تمهيدا لمحاولته الفوز بولاية ثانية كرئيس.

وقالت المفوضية إن 77.18 في المئة من المصوتين في استفتاء الأحد أيدوا التعديلات التي تزيل مركزية صنع القرار وتجرد الزعيم السابق نور سلطان نزارباييف من مكانته "كزعيم وطني". وبلغت نسبة المشاركة 68.06 في المئة.

واقترح توكاييف حزمة التعديلات بعد القضاء على محاولة انقلاب وسط اضطرابات دامية في يناير وعزل راعيه السابق نزارباييف وأقاربه من مناصب مهمة في القطاع العام.

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