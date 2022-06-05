الحكم على رئيس كولومبيا بالإقامة الجبرية

المصدر: د ب أ

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ذكرت وسائل إعلام محلية أمس السبت بالتوقيت المحلي أن محكمة إقليمية أصدرت حكما ضد الرئيس الكولومبي إيفان دوكي بوضعه رهن الإقامة الجبرية لمدة خمسة أيام.

وأفادت صحيفة "إل إسبكتادور" بأن المحكمة في مدينة "أباجي" غرب البلاد غرمت أيضا دوكي ما يعادل 15 ضعف الحد الأدنى الشهري للأجور.

وأضافت الصحيفة أن دوكي لم يمتثل لقرار للمحكمة العليا يلزم الحكومة بحماية حديقة وطنية.

وذكرت محطة"كاراكول" الإذاعية أنه تم الاتجار بالحيوانات والنباتات من المنطقة المحمية لحديقة "لوس نيفادوس" الوطنية، المهمة لإمدادات المياه.

وذكرت التقارير أن دوكي أعطى تأكيدات خلال كلمة له في مدينة "مونتيريا" شمال البلاد أن حكومته ملتزمة بالتنوع البيولوجي وحماية حديقة "لوس نيفادوس". وانتقد بشدة قرار الإقامة الجبرية ووصفه بأنه غير دستوري.

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