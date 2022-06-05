سول: كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً صوب البحر

المصدر: رويترز

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أكد الجيش الكوري الجنوبي اليوم الأحد أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي، وذلك غداة مغادرة مبعوث أمريكي كبير سول.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة في سول أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا "مجهولا" دون الخوض في التفاصيل.

وكانت كوريا الشمالية أجرت في الأسابيع القليلة الماضية تجارب صاروخية عدة، شملت إطلاق أكبر صواريخها الباليستية العابرة للقارات.

والتقى الممثل الخاص للولايات المتحدة سونج كيم بنظيريه الكوري الجنوبي كيم جون والياباني فوناكوشي تاكيهيرو في سول يوم الجمعة للتحضير "لجميع الحالات الطارئة" وسط مؤشرات على أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية للمرة الأولى منذ عام 2017.

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