تم إجلاؤه وزوجته .. بايدن في أمان بعد دخول طائرة خاصة مجالاً جوياً محظوراً

المصدر: رويترز

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أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن تم إجلاؤهما لفترة وجيزة من منزلهما الذي يقضيان به عطلة أمس السبت بعد أن دخلت طائرة خاصة صغيرة بالخطأ المجال الجوي المحظور فوق ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير.

وقال المتحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية أنتوني جوليلمي إن الطائرة تم إخراجها على الفور من المجال الجوي المحظور. وأضاف أنه سيتم سؤال الطيار الذي لم يتم الكشف عن هويته.

وقال "كشف تحقيق أولي أن الطيار لم يكن على القناة الإذاعية المناسبة، ولم يكن يتبع إشعار الطيارين الذي تم تقديمه، ولم يكن يتبع إرشادات الرحلة المنشورة".

وتسبب الحادث، الذي وقع قبيل الساعة 17.00 بتوقيت غرينتش، في حدوث ارتباك بوسط مدينة ريهوبوث بيتش في عطلة نهاية أسبوع مزدحمة، حيث كان الموكب الرئاسي يتحرك بسرعة في أنحاء المدينة قبل العودة إلى مقر إقامة بايدن.

وقال مسؤول في الخدمة السرية إنه تم اتخاذ إجراءات أمنية احترازية، لكن لم يكن هناك تهديد كبير للرئيس.

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