إصابة تشارلين أميرة موناكو بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

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أعلن قصر أمير موناكو، في بيان، أن الفحوص أثبتت إصابة الأميرة تشارلين، أميرة موناكو، بفيروس كورونا (كوفيد-19)، بعد أن ظلت بعيدة عن الإمارة شهوراً لأسباب صحية.

جاءت إصابة الأميرة بكوفيد في الوقت الذي تتزايد فيه الإصابات في فرنسا المجاورة.

وعادت الأميرة تشارلين (44 عاماً)، وهي بطلة أولمبية سابقة تزوجت الأمير ألبرت عام 2011 إلى موناكو، في مارس بعد تحسن صحتها طبقاً لما قاله القصر في ذلك الوقت. واستأنفت الأميرة أداء مهامها الرسمية في الآونة الأخيرة فقط.

وقال القصر إن حالتها ليست مثار قلق، وإنها ستعزل نفسها طبقاً للإجراءات الصحية المتبعة.

تأتي إيجابية الفحص بعد يوم من قول هيئة الصحة العامة الفرنسية إنها سجلت زيادة في الإصابات في الأسبوع الماضي لأول مرة منذ شهور مع متوسط يومي 20 ألف حالة في أسبوع.

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