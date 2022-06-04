روسيا: إسقاط طائرة شحن أوكرانية وتدمير مركز لـ «المرتزقة الأجانب»

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، عن إسقاط طائرة شحن أوكرانية تحمل أسلحة غربية وتدمير مركز لتجمع المرتزقة الأجانب.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، ايجور كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية اليوم قوله:إن "قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة نقل عسكرية أوكرانية محملة بمعدات عسكرية غربية فوق منطقة أوديسا".

وأشار كوناشينكوف إلى أن الطيران الروسي استهدف مركزا لتدريب القوات الأوكرانية على مدافع هاوتزر الأمريكية بمنطقة سومي بصواريخ عالية الدقة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية استطاعت خلال اليوم الأخير تدمير 35 مركز قيادة للقوات الأوكرانية و623 نقطة تجمع للأفراد والمعدات وقتل نحو 400 من القوميين المتطرفين.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، بحسب الوكالة الروسية.

وفي مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، وفقا لما أوردته سبوتنيك.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز