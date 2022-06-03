الأسطول الروسي في المحيط الهادي يبدأ تدريبات عسكرية

المصدر: رويترز

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نقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن الأسطول الروسي في المحيط الهادي بدأ سلسلة من التدريبات تستمر أسبوعا بمشاركة أكثر من 40 سفينة وما يصل إلى 20 طائرة.

وقال بيان الوزارة إن التدريبات، التي ستجرى بين الثالث والعاشر من يونيو، ستشمل من بين أمور أخرى "مجموعات من السفن والطيران البحري تشارك في عمليات البحث عن غواصات (معادية)".

وتأتي التدريبات في ظل الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ ثلاثة أشهر والتي تصفها موسكو بأنها "عملية عسكرية خاصة".

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