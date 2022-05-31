وكالة إغاثة تحذر: 12 ألف مدني محاصرون في سيفيرودونيتسك بأوكرانيا

المصدر: د ب أ

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حذرت وكالة إغاثة دولية رائدة من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في مدينة سيفيرودونيتسك بشرق أوكرانيا.

وقال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، جان إيجلاند، في بيان: "لدينا مخاوف بشأن ما يصل إلى 12 ألف مدني محاصرين وسط تبادل إطلاق النار في المدينة، دون الحصول على قدر كاف من المياه أو الغذاء أو الدواء أو الكهرباء".

وكان عدد سكان المدينتين التوأمتين سيفيرودونيتسك وليسيشانسك، يبلغ 380 ألف شخص قبل الحرب. وتعرضت سيفيرودونيتسك للدمار بشكل خاص بسبب عمليات القصف الجوي والمدفعي.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن نحو 90% من المنازل تضررت، وأن أكثر من ثلثيها دمر بالكامل.

وتمكنت وكالة "المجلس النرويجي للاجئين، بالتعاون مع شركاء محليين، من توزيع مواد غذائية ومستلزمات نظافة على المدنيين المتبقين في المنطقة الأسبوع الماضي. لكن اشتداد القتال حاليا جعل وصول مثل هذه الإمدادات مستحيلة.

وقال إيجلاند إن القصف المستمر يضطر المدنيين إلى الاحتماء بالملاجئ والطوابق السفلية، مع عدم وجود سوى سبل قليلة للفرار من المدينة.

كما قال: "لا يمكننا إنقاذ الأرواح تحت وابل القنابل اليدوية"

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