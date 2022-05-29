لافروف: تحرير دونباس الأوكرانية أولوية غير مشروطة لموسكو

المصدر: رويترز

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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله اليوم الأحد إن "تحرير" دونباس في شرق أوكرانيا هي "أولوية غير مشروطة" بالنسبة لموسكو بينما يمكن لمناطق أوكرانية أخرى تقرير مصيرها بنفسها.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن لافروف قال في مقابلة مع محطة (تي.إف1) التلفزيونية الفرنسية "تحرير منطقتي دونيتسك ولوجانسك، اللتين يعترف بهما الاتحاد الروسي كدولتين مستقلتين، هو أولوية غير مشروطة".

وأضاف بالنسبة لباقي المناطق في أوكرانيا "على الناس أن يقرروا مصيرهم في تلك المناطق".

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