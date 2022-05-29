أجاثا.. أول إعصار يتحرك صوب ساحل المكسيك

المصدر: د ب أ

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انطلق أول إعصار في الموسم في المحيط الهادي صوب الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك، وسط توقعات بأن يضرب اليابسة يوم غد، وفقاً لخبراء الأرصاد الجوية.

وقال مركز الأعاصير الوطني الأمريكي، اليوم، إن «أجاثا»، الذي استجمع قوته كإعصار من الدرجة الأولى، كان موقعه على بعد 320 كيلومتراً من بورتو أنجيل، بولاية أوكساكا المكسيكية، ومحمل برياح مستمرة تصل سرعتها إلى 120 كيلومتراً في الساعة.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية المكسيكية تحذيراً استشارياً من وقوع فيضانات وانهيارات أرضية مهددة للحياة.

ودعا جهاز الدفاع المدني في أوكساكا السكان إلى الابتعاد عن الأنهار ومعرفة المناطق المرتفعة التي يمكن اللجوء إليها في حالة الطوارئ.

ويستمر موسم الأعاصير في المحيط الهادي من 15 مايو حتى 30 نوفمبر، بينما تحدث الأعاصير في المحيط الأطلسي في الفترة بين الأول من يونيو إلى 30 نوفمبر.

وتم تسجيل 19 إعصاراً وعاصفة استوائية في العام الماضي في شرق المحيط الهادي، و21 عاصفة استوائية في المحيط الأطلنطي.

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