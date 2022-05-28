روسيا: تصفية 260 قومياً وإسقاط طائرتين و18مسيرة أوكرانية

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت تصفية 260 قوميا وإسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25".

وأكدت الدفاع الروسية تدمير 11 مركز قيادة و67 نقطة تجمع للقوات والمعدات الأوكرانية، و8 مخازن ذخيرة ومقتل 260 من القوميين خلال اليوم الماضي.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان، نقلت وكالة سبوتنيك مقتطفات منه اليوم، إلى إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين طراز سو-25 ومروحية من طراز مي-8 و18 طائرة مسيرة في أنحاء متفرقة.

وقال الناطق باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف، في بيان اليوم "نتيجة للعمليات المشتركة لقوات الدفاع بجمهورية دونيتسك الشعبية والقوات المسلحة الروسية، تم تحرير مدينة كراسني ليمان بالكامل من القوميين الأوكرانيين".

وأضاف كوناشينكوف، "تم تدمير 5 مراكز قيادة ومراقبة و17 نقطة تجمع للأفراد والمعدات و4مستودعات ذخيرة بالقرب من مدن نيركوفو وباخموت وميرونوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".

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