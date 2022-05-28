القوات الروسية تحاصر سيفيرودونتسك الأوكرانية بالكامل

المصدر: د ب أ

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أفادت الإدارة العسكرية المحلية لمدينة سيفيرودونتسك الأوكرانية أن المدينة محاصرة بشكل شبه تام من قبل القوات الروسية، بينما زعمت موسكو أنها طوقت بالفعل هذه المنطقة العتيدة.

وقال رئيس الإدارة العسكرية المحلية أولكساندرستريوك على منصة تليغرام إن ثلثي المدينة في منطقة لوجانسك أصبحا محاصرين بالفعل، لكن لم يتم تطويقها بعد، مضيفا أن القوات الحكومية الأوكرانية تستمر في تعزيز مقاومة شرسة.

غير إن الانفصاليين الموالين لروسيا زعموا، وفقا لوكالة ريا نوفوستي الحكومية الروسية للأنباء أن المدينة باتت محاصرة بشكل كامل.

وقال ستريوك إن حوالي 90% من المباني بالمدينة قد تضرر، وأن 60% سيتعين إعادة بناؤه بشكل كامل.

وسيفيرودونتسك واحدة من الأجزاء الأخيرة في لوجانسك، التي لا تزال تحت سيطرة الجيش الأوكراني.

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