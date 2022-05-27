زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمواجهة الواقع والتحدث مع بوتين

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة أن أوكرانيا ليست متحمسة للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن يتعين عليها مواجهة حقيقة أن هذا سيكون ضروريا على الأرجح لإنهاء الحرب.

وذكر زيلينسكي في كلمة لمؤسسة بحثية إندونيسية "هناك أشياء يجب مناقشتها مع الزعيم الروسي. أنا لا أبلغكم أن شعبنا حريص على التحدث إليه، لكن علينا مواجهة حقائق ما نعيشه.

"ماذا نريد من هذا الاجتماع ... نريد أن تعود حياتنا .. نريد استعادة حياة دولة ذات سيادة داخل أراضيها".

مضيفا أن روسيا لا تبدو مستعدة بعد لإجراء محادثات السلام جدية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز