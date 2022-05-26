منظمة الصحة العالمية تدخل على خط الأزمة الأوكرانية

المصدر: رويترز

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تبنى مجلس منظمة الصحة العالمية، اليوم، قراراً صاغته دول غربية يندد بممارسات روسيا في أوكرانيا التي قال القرار إنها أدت إلى حالة طوارئ صحية.

وقال رئيس الاجتماع، هيروكي ناكاتاني، إن القرار تمت الموافقة عليه بأغلبية 88 صوتا مقابل اعتراض 12 وامتناع 53 عن التصويت، ما دفع مؤيدي القرار إلى التصفيق وقوفاً ترحيباً بنتيجة التصويت.

وفي العادة، تتخذ الاجتماعات السنوية لمنظمة الصحة العالمية قراراتها بالإجماع، ولم يتم بعد التصويت على اقتراح موازٍ قدمته روسيا يحاكي لغة الاقتراح الأصلي من قبل الدول الأعضاء.

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